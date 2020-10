Ascoli, Pulcinelli: "Kragl idea last minute. Felice delle permanenze di Brosco e Cavion"

vedi letture

Il presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli intervistato dal Corriere Adriatico ha parlato del mercato appena concluso soffermandosi sopratutto sull’arrivo di Oliver Kragl: “Si tratta di un ottimo acquisto, è un’idea nata nel pomeriggio di lunedì dai nostri direttori dopo che era sfumato l’arrivo di Vitale dal Verona. Allora abbiamo pensato a Kragl e subito ci siamo messi in contatto con il ds campano Foggia. Da lì in poi, facendo anche enormi sforzi economici, siamo riusciti a trovare l'accordo. Di seguito il mister ha parlato con il giocatore, hanno trovato subito la sintonia, allora abbiamo velocizzato il tutto e siamo riusciti a concludere positivamente la trattativa all'ultimo minuto . Cavion e Brosco? Li considero due acquisti d’eccezione e ora, con la chiusura del mercato, le attenzioni saranno rivolte ai loro rinnovi. - conclude Pulcinelli parlando della stagione - Dobbiamo avere i piedi in terra, ringrazio i tifosi per i tanti messaggi positivi che mi stanno inviando. Adesso deve parlare il campo e dobbiamo pensare prima di tutto a raggiungere la salvezza. Questa Serie B è molto difficile, mantenere la categoria è il nostro obiettivo e poi se arriva qualcos'altro ben venga”.