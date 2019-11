Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha ribadito la massima fiducia nel tecnico Paolo Zanetti: “Nel calcio in generale, e forse anche ad Ascoli, si è abituati male e alle prime difficoltà si chiede la testa dell’allenatore, ma così non si va lontano. Massima fiducia in Zanetti e nel suo staff, ci confrontiamo ogni giorno e lavoreremo assieme al 120% per riprenderci. - conclude Pulcinelli - Dobbiamo rimanere uniti e lasciare lavorare la squadra in tranquillità. Le critiche sono ben accette, purché costruttive e in buona fede. Ci sono organici di grande livello e club che hanno investito molto, eppure sono dietro di noi”.