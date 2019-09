Ascoli, Pulcinelli: "Non abbiamo fatto ancora nulla"

Ospite di PicenoTime.it Massimo Pulcinelli, numero uno dell'Ascoli, ha commentato l'ottimo risultato di Castellammare contro la Juve Stabia: "Le vittorie, come quella di ieri a Castellammare di Stabia, vanno sempre godute fino in fondo-. Ma non abbiamo ancora fatto nulla, per questo motivo dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra. Restiamo umili, concentrati, affamati e disposti al sacrificio, pensando fin da subito al match con lo Spezia che sarà tutt'altro che facile. Loro hanno una grande squadra e puntano in alto, sarà un test assai probante e tutti dovranno dare il 120% per ottenere un altro risultato importante. Riempiamo il Del Duca, la squadra ha bisogno del supporto dei tifosi, il vero dodicesimo e tredicesimo uomo in campo. Solo se resteremo uniti e compatti potremo raggiungere traguardi di rilievo".