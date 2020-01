Ascoli, Pulcinelli: "Sono soddisfatto. Ranieri? Trattativa è molto avanzata"

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato in conferenza stampa analizzando il girone d’andata e il mercato della squadra: “Finora sono soddisfatto del lavoro di Tesoro perché stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il direttore è a Milano per questo e sta cercando qualche profilo che possa aiutarci ulteriormente, innestandolo in un’ossatura collaudata, con l’obiettivo di raggiungere i play off. Ranieri? La trattativa è molto avanzata. Per rinforzarci stiamo guardando a giovani di prospettiva, come Covic. Il suo agente è un mio amico, ma mi sono piaciute le sue caratteristiche e quindi l’ho consigliato. Per quanto riguarda Scamacca posso dire che resterà sicuramente qui fino a fine stagione, abbiamo parlato con il Sassuolo e il ragazzo che è ben felice di restare. Ninkovic? Ci vogliamo bene, oggi ci siamo abbracciati quattro volte. - continua Pulcinelli come si legge sul sito del club – Se devo dare un voto al girone d’andata dico sette. La parte che più mi ha fatto arrabbiare è aver raccolto solo cinque punti in trasferta, è lì che dobbiamo migliorare a partire da Trapani. VAR? Credo che se ci fosse stato il VAR in B avremmo 3-4 punti in più in classifica, è uno strumento che può dare lealtà a tutti, è indispensabile”.