Ascoli, Quaranta: "Contenti dei tre punti e del clean sheet. Ora lavoreremo più sereni"

vedi letture

Dopo il 2-0 rifilato alla SPAL, il giocatore dell'Ascoli Danilo Quaranta parlato ai canali ufficiali del club: "E' stata una partita combattuta, sofferta, siamo molto contenti per aver ottenuto i tre punti e per non aver incassato gol. Quando c'è un cambio c'è in genere uno scatto dal punto di vista mentale, oggi siamo entrati in campo aggressivi e abbiamo mantenuto quel piglio per tutti i novanta minuti e questo ci ha consentito di mantenere il risultato. Questa vittoria ci farà certamente allenare con maggiore serenità, ma sappiamo che la strada è lunga e tutta in salita, ci prepariamo alla prossima partita con lo stesso atteggiamento di oggi".