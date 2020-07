Ascoli, Scamacca a quota 17 gol in stagione. Le big della Serie A lo osservano

Il gol vittoria contro il Cosenza ha portato a 17 il computo totale dei gol in stagione di Gianluca Scamacca. Nonostante le difficoltà del suo Ascoli, la stagione del bomber di proprietà del Sassuolo è, infatti, da capogiro. La maglia della Nazionale Under21, il titolo di capocannoniere della Tim Cup sono la dimostrazione che l'ex prodotto del vivaio della Roma è pronto per il grande salto. Milan e Juve sono spettatrici interessate delle prestazione del centravanti: il mercato è alle porte e in Italia un azzurrino con i numeri come i suoi non c'è.