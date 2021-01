Ascoli, Simeri: "Poco cattivi in avanti, abbiamo le qualità per salvarci"

Le parole di Simeri dopo Ascoli-Chievo 0-0.

L’attaccante dell’Ascoli Simone Simeri ha parlato così al termine del match pareggiato per 0-0 contro il Chievo.

Simone, oggi debutto con l’Ascoli: come giudichi la tua prestazione e quali sensazioni hai provato?

“Credo che sia stato un esordio positivo. Mi auguravo una vittoria: ce l’abbiamo messa tutta, però anche se cos’ non è stato noi non abbassiamo la guardia e andiamo avanti”.

C’è rammarico per non aver portato a casa la vittoria?

“Sì, perché la partita l’abbiamo fatta noi. Credo che il Chievo non abbia creato limpide occasioni da gol. Abbiamo creato molto di più, potevamo fare meglio e speriamo di parlare di un altro risultato già dalla prossima gara”.

Cosa è mancato per trovare lo spunto vincente nel finale?

“E’ mancata un po’ di cattiveria, soprattutto nell’ultimo passaggio. Ciò non toglie che dalla prossima dobbiamo mettercela tuta per portare a casa i tre punti”.

Come giudichi la tua condizione fisica?

“Non sono al 100%: la partita mi manca da un mesetto, perché a Bari non ho avuto moltissimo spazio. Mi sono sempre allenato, mi manca un po’ la partita. Andiamo avanti e ci alleniamo per stare al meglio”.

Quante chances ha l’Ascoli di salvarsi?

“Io sono arrivato da due giorni, ma credo che abbiamo un gruppo forte. In dieci anni che gioco a calcio non mi è mai capitato di essere accolto così in un gruppo nuovo. Ci sono tanti giocatori di qualità, abbiamo tutte el carte in regola per portare a casa la salvezza”.