© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' ripresa questa mattina al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che venerdì sera saranno impegnati nell'anticipo della 22^ giornata di Campionato con il Lecce: i titolari della sfida di ieri con il Perugia hanno svolto una seduta defaticante in piscina; tutti gli altri sono stati impegnati in attivazione, lavoro di forza in palestra e, sul campo, corse a secco e partite. Si sono sottoposti a terapie Ardemagni e Valeau, con quest'ultimo impegnato anche in un lavoro differenziato. Assente Troiano, influenzato. A riposo Addae, ieri uscito anzitempo dal campo per una contusione alla caviglia destra.