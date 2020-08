Ascoli, squadra in vacanza. Ma la testa è già al 24esimo campionato in Serie B

Con la disputa dell'ultima giornata di campionato, culminata con la salvezza dell'Ascoli Calcio, va in archivio la s.s. 2019/20, una stagione sofferta, impegnativa, avvincente sul campo, ma fuori decisamente difficile per tutti, con il Covid che ha scombussolato abitudini e vite di ciascuno. Non è stato possibile festeggiare insieme un traguardo, che fino a qualche settimana fa era diventato sempre più complicato raggiungere, ma l'augurio è che presto, anzi prestissimo, gli spalti del "Cino e Lillo Del Duca" torneranno a ruggire per i bianconeri. Da oggi la squadra è ufficialmente in vacanza, ma c'è già alle porte l'inizio della preparazione al campionato 2020/21, il ventiquattresimo dell'Ascoli in Serie B.