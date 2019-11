Ascoli, Tesoro: "Dobbiamo ancora esprimere al meglio le nostre qualità"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di tuttoascolicalcio.it, è intervenuto il Ds dell'Ascoli Antonio Tesoro, che ha fatto un punto della situazione sul momento del club: "Credo che stiamo facendo un buon campionato, all'altezza delle aspettative e, per alcuni versi, anche un pochino oltre, Quello di quest'anno è un campionato di Serie B estremamente equilibrato, dove nessuna squadra, escluso il Benevento, è riuscita a spiccare il volo, imponendosi sulle altre. La nostra è una buona squadra che, secondo me, deve ancora esprimere al meglio tutte le qualità. Siamo fiduciosi dei risultati ottenuti fin'ora e siamo convinti che, trovata la quadra definitiva, cresceremo ulteriormente. Noi, come Ascoli, abbiamo piena fiducia nel lavoro svolto dal mister. Siamo all'inizio di un percorso e stiamo lavorando secondo le attese".

E sul campionato: "Sono molte le squadre interessanti. Il Pordenone è un club che sta facendo un percorso importante. Il Crotone ha enormi qualità, è, secondo me, la squadra che gioca meglio ma ha, comunque, un solo punto più di noi. Io sono stato colpito positivamente dal Venezia, squadra con buone doti individuali ed ottimo gioco".