Ascoli, tris di pretendenti per l'attaccante De Feo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si allunga la lista delle pretendenti a Gianmarco De Feo, punta in prestito dall'Ascoli alla Lucchese, squadra con la quale ha conquistato la salvezza in Serie C. Dopo gli interessamenti di Cittadella e Cesena, nonché di Vis Pesaro e Cavese, ma ora il classe 1994 - secondo quanto raccolto da TuttoC.com - è finito anche nel mirino di Catanzaro, Como e Modena. Una vera e propria asta sull'attaccante, che nell'ultima stagione ha collezionato 25 presenze e 6 reti in rossonero.