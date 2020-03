Ascoli, tutto fermo fino a data da destinarsi. Anche il futuro di Stellone

vedi letture

Ovviamente sospesi gli allenamenti in casa Ascoli, con la società che non ha dato ancora comunicazioni in merito all'eventuale ripresa dell'attività agonistica.

Congelato così, almeno per il momento, il futuro di mister Roberto Stellone, che non aveva però diretto le ultime possibili sedute perché prossimo all'esonero: con il club si stava studiando la giusta formula per l'addio, probabilmente la risoluzione.

In pole per la sostituzione, il mister della Primavera Guillermo Abascal, che aveva fatto da traghettatore dopo l'esonero del primo mister bianconero Paolo Zanetti. Ripensamenti, se e quando ci sarà una ripresa, non dovrebbero esserci, ma al momento è tutto in stand-by.