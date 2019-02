© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Ascoli, è intervenuto ai microfoni di PicenoTime per analizzare la sconfitta contro la Salernitana: "È una brutta sconfitta e non ci sono spiegazioni, abbiamo sbagliato tutto e non abbiamo curato nessun particolare. Abbiamo perso tutti i contrasti eravamo imbambolati, i gol ci hanno complicato la vita. Bisogna rimettere la testa bassa e lavorare".

Per il tecnico dei bianconeri non ci sono scuse: "Loro hanno segnato molto, hanno avuto fortuna come nel primo gol. Non sono stati gol puliti ma li hanno fatti, compimenti a loro. C'è stata una reazione nel secondo tempo, abbiamo ripreso la partita. La squadra è rientrata con un altro spirito, siamo stati più bravi anche sulle seconde palle. È giusto prendersi i fischi, dobbiamo avere uno spirito totalmente diverso. Non abbiamo fatto attenzione ai particolari. Così concedi gol. Dobbiamo ritornare ad essere compatti ed umili. In queste due settimane non abbiamo detto altro, sapevamo di questo sciopero da parte dei tifosi. Non siamo riusciti a dargli una gioia, bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire grazie anche allo spirito dei nostri tifosi".