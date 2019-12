Ascoli, Zanetti: "Contro l'Empoli servirà il 101%. In Coppa ottime risposte"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato della sfida contro l’Empoli che chiude una settimana particolare con otto giorni di ritiro e la sfida contro il Genoa in Coppa Italia. E proprio su quest’ultima si sofferma l’allenatore in avvio di conferenza: “Fisicamente stiamo benissimo, col Genoa sono state fatte scelte di turn over proprio per non avere strascichi, la maggior parte dei giocatori che impiegherò domani, infatti, sarà fresca. Ho avuto risposte ottime da parte di tanti che mi hanno dimostrato di tenere alla causa e che posso fare affidamento su di loro nel corso della stagione. E questo è un aspetto molto importante. Abbiamo preparato la partita per cercare di far male all'Empoli, una squadra per la quale nutriamo comunque grandissimo rispetto perché ha uno dei migliori organici del campionato. - continua Zanetti come si legge sul sito del club – L’Empoli è una squadra costruita per stare in alto, ha avuto un periodo di flessione, ma fino a marzo-aprile la classifica conta relativamente sopratutto in un campionato equilibrato come questo. Tornare a Empoli, dove ho giocato, è un grande piacere, sarà la mia prima volta da allenatore. Ma mi interessa solo il presente e l’Ascoli e per battere i toscani bisognerà dare il 101%. Voglio una squadra che faccia la partita e vada a vincere per restare agganciati ai play off”