Ascoli, Zanetti: "Domani gara insidiosa, ma vogliamo una vittoria"

Il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia: “La gara di domani presenta delle insidie, avremo di fronte una squadra che ha bisogno di punti, affamata, e un ambiente caldo. Ho detto alla squadra che non accetto nessun tipo di calo mentale, non dobbiamo sederci o accontentarci perché col Livorno abbiamo disputato solo una buona gara. - continua Zanetti come si legge sul sito del club - Il rientro di Da Cruz? Ho un'arma in più a disposizione, vedremo se dall'inizio o a partita in corso perché devo tener conto anche del turno infrasettimanale anche se la prossima è la gara più importante e schiererò la miglior formazione possibile perché ci sono tre punti in palio e faremo di tutto per portarli a casa".