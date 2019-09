Ascoli, Zanetti: "Lanni titolare. Per domani altri tre dubbi di formazione"

Conferenza stampa per Paolo Zanetti, tecnico dell'Ascoli, prima della gara di domani contro il Livorno. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale del club marchigiano: "Non mi piace perdere, ho un brutto rapporto con la sconfitta. Domani siamo chiamati al riscatto, abbiamo l'occasione per fornire un'ottima prestazione. In questo momento abbiamo bisogno di buone prestazioni e del risultato, non per classifica, ma perché un risultato positivo ci dà tempo per lavorare. Dobbiamo diventare squadra sotto tanti punti di vista, non soltanto tecnico. Essere senza Scamacca e Da Cruz ha un peso. Potrebbe esserci la possibilità di vedere in campo qualche faccia nuova, è stato fatto un buon mercato e io devo sfruttarlo. Il Livorno ha perso immeritatamente con il Perugia, è una squadra da rispettare e temere, ma poi finisce lì, dobbiamo pensare a noi stessi, mi aspetto un Ascoli gagliardo e coraggioso. Se ho deciso chi giocherà in porta? Sì, Lanni, sta facendo bene e merita fiducia. Sul resto della formazione ho due o tre dubbi che scioglierò domani".