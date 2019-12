Ascoli, Zanetti: “Non partiamo sconfitti, servirà una partita straordinaria”

Fonte: .ascolicalcio1898.it

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento: "Serviranno grande fame e determinazione, dovremo buttare il cuore oltre l'ostacolo, dovremo giocare una partita straordinaria, di grande attenzione, umiltà e determinazione. Una vittoria sarebbe il lieto fine per questo 2019. Il Benevento è la squadra che sta letteralmente ammazzando il campionato, ha numeri impressionanti; noi dobbiamo credere in noi stessi e nelle nostre forze. A livello fisico sarà una gara particolare, abbiamo qualche defezione a causa del virus intestinale e, a 48 ore dall'ultimo match, non so ancora chi sarà disponibile. Non partiamo assolutamente sconfitti, dobbiamo avere la consapevolezza di poter battere il Benevento, servirà grandissima attenzione soprattutto in fase difensiva".