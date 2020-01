Si avvicina l'esonero di Paolo Zanetti ad Ascoli. Decisivo per le sorti del tecnico l'andamento recente del club bianconero con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornata. Al suo posto, riporta l'edizione online del Corriere Adriatico, potrebbe arrivare Giuseppe Pillon fino allo scorso anno a Pescara. È lui il nome in pole per il Picchio.