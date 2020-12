B come Balotelli: la categoria che mancava nel curriculum di SuperMario

Più o meno 20 anni fa, era infatti il 2001 quando Mario Balotelli approdò nel settore giovanile del Lumezzane, allora club della Serie C1: una lunga trafila, poi la svolta il 2 aprile del 2006, quando - non ancora sedicenne - esordisce in prima squadra, anche grazie a una deroga speciale concessa dalla Lega: diventa così il più giovane esordiente nella storia della categoria.

Lo nota il Barcellona, che dopo un provino lo scarta per motivi economici, e salta anche un accordo con la Fiorentina, ma l'Inter lo nota, e lo vuole in prestito per la formazione Primavera, dopo approda e dove si mette in mostra, risultando anche decisivo, nel Torneo di Viareggio 2008 per la conquista del trofeo: in finale la doppietta all'Empoli gli vale anche la fiducia di Roberto Mancini, al tempo tecnico della formazione milanese: a 17 anni, è il 16 dicembre 2007, esordisce in Serie A al 90' del match contro il Cagliari. La gara che segna la carriera.

Dopo tre anni all'Inter, infatti, passa al Manchester City, dove rimane un triennio prima di sposare il progetto Milan, alternato da un solo anno al Liverpool. Le intemperanze caratteriali di SuperMario sono note a tutti, e indubbiamente penalizzano il suo percorso lavorativo, che vede uno sbocco in Francia, dove milita prima nel Nizza e poi nell'Olympique Marsiglia. Senza eccessivi clamori, tanto che il club non si oppone al suo svincolo, che apre le porte del ritorno in Italia: lo prende il Brescia, fresco di promozione in A, ma l'impatto con le Rondinelle non è come quello che le stesse speravano. La squadra non evita l'immediata retrocessione in B, e si apre una diatriba tra le parti, con il Brescia che a giugno notifica al giocatore il recesso dal contratto, mentre lui, un mese dopo, chiede la risoluzione dello stesso per inadempienza economica. A ogni modo, Balotelli si inserisce nella lista svincolati.

E quella Serie B prima accennata, diventa per lui una nuova realtà, quella realtà che in carriera non aveva mai assaporato. Il 7 dicembre lo contrattualizza il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, e ieri ecco l'esordio nell'unica categoria professionistica italiana che mancava al suo curriculum: prima convocazione e subito titolare, con gol dopo soli 4' di gioco. L'impatto non è mancato, i titoli si sono sprecati.

Balo is Back? Sta a lui dimostrarlo.