Benevento, Bucchi: "Il ko di Palermo ci ha tolto il sonno, ma c'è fiducia"

Cristian Bucchi, allenatore del Benevento, dopo il Palermo sfida nell'Hellas Verona in un altro match dal sapore di Serie A in questa B. Il tecnico ex Sassuolo ha presentato la sfida in conferenza stampa: "La gara col Palermo ci ha lasciato anche certezze, ci stiamo affermando sul piano del gioco e quindi la strada è giusta. Non faccio conti, giochiamo sempre per vincere. Siamo stati sfortunati, ma prima o poi tornerà da noi anche la buona sorte. La sconfitta di Palermo ci ha tolto il sonno per una notte, ma ci ha lasciato anche delle convinzioni. C'è fiducia, ottimismo. Sappiamo che nessuno ci ha reglato nulla".

Sulla formazione: "Mancheranno solo Volpicelli e Asencio squalificato, mentre Tuia sarà valutato. Non c'è stato nessun calo fisico. Buonaiuto mezzala è una soluzione che si può riproporre, così come Letizia. Non mi preoccupa quanti calciatori offensivi abbiamo in campo, proviamo sempre a far prevalere il nostro gioco. Tutti i calciatori sono carichi e quindi sceglierò i migliori, grazie anche alla duttilità della rosa".

Sul futuro: "Quando h firmato qui si è parlato di progetto tecnico, nulla di vincolato al contratto. Io mi sento l'allenatore del Benevento per dieci anni perché ho sempre ragionato da allenatore aziendalista. Non so cosa accadrà, ma io qui sono felice".