Benevento, Bucchi: "Mercato in evoluzione. Ma siamo già squadra forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, ha rilasciato le consuete dichiarazioni prepartite in vista della trasferta di Lecce (fonte Calcioealtro.it): "Sarà una gara dura. – ha detto Cristian Bucchi – Un incontro aperto ad ogni risultato. A differenza di altre squadre abbiamo dovuto invertire la metodologia di lavoro, perché avevamo la Coppa prima e dovremo fermarci dopo Lecce. San Siro è stata una partita utile, dobbiamo portarci quello di buono che è stato fatto. Quando giochi con le grandi da un lato trovi il divario tecnico, dall’altro trovi maggiori spazi per esprimerti. In B è diverso, ho detto ai ragazzi di ricalarci subito nella nostra realtà e di prepararci alla battaglia. Il mercato? Crisetig è un giocatore che mi piace, come mi piacciono molti dei nomi che escono. In questo momento nella mia testa c’è tutt’altro. Non sarà una partita a cambiare in positivo o negativo le strategie di mercato, l’impeto di una gara potrebbe ingannare. Non so chi arriverà, ma ho dato le mie indicazioni per il mercato. Sono situazioni in evoluzione, tutto è in mano al nostro direttore. Questa non è una squadra che ha bisogno necessariamente di prendere, se ci sarà possibilità non ci tireremo indietro per migliorare. Per me la finestra chiusa al 31 gennaio non è stata una buonissima notizia. Le tentazione per i pezzi importanti ci sono state quest’estate, il grande lavoro è stato lì. Sono state suggestioni di quei mesi. Da quando abbiamo iniziato a lavorare con la rosa al completo, siamo diventati una squadra forte. Prima lo pensavamo soltanto, ora lo siamo davvero. Voglio una squadra matura e cattiva”.