Benevento, Caldirola: "Spero di rimanere, c'è un progetto roseo"

Nel terzo appuntamento con CasaBenevento, in diretta instagram sul profilo social di OttoPagine.it, è intervenuto Luca Caldirola. Il centrale difensivo giallorosso ha risposto alle numerose domande dei tifosi, parlando di come trascorre le giornate in quarantena e le proprie sensazioni legate ai campionati. Chiaro il suo messaggio in merito all'attuale situazione di emergenza:

"E' un momento un po' complicato. Ovviamente l'invito è sempre quello di restare a casa, in modo da debellare al più presto questa epidemia. E' chiaro che, per quanto riguarda la stagione, la speranza è quella di ritornare in campo non appena sarà finito tutto. Meritiamo di andare in serie A, sarebbe un peccato enorme annullare tutto senza considerare la nostra cavalcata".

Caldirola trascorre le giornate normalmente, tra allenamenti, Football Manager e serie tv. E' deciso a cominciare quella su Freud, in onda su Netflix. Una passione per la psicologia che condivide con Nicolas Viola

"Spesso ne parliamo. Lui è più avanti di me perché ha cominciato da più di un anno. Mi ha consigliato anche qualche libro. E' un argomento che deve piacere e personalmente ne sono molto incuriosito".

Nel corso della diretta è intervenuto anche Pippo Inzaghi che ha chiesto al centrale difensivo di cominciare a battere qualche punizione...

"In allenamento ci provo e devo dire che ho un buon piede. In squadra, però, ci sono Viola e Kragl che giustamente non mi fanno proprio avvicinare. Chissà, approfitto della presenza del mister per chiedergli di farmi calciare quando saremo già matematicamente in serie A. Cosa ne penso di Inzaghi? E' un allenatore molto importante. L'ho conosciuto diversi anni fa a Formentera, abbiamo parlato a lungo e mi ha fatto sin da subito una buona impressione. Quando ho saputo del suo arrivo ero contento perché non potevo sperare di meglio. E' vera la storia che ci mostra continuamente i record da battere: è un vero e proprio martello. Sarebbe stato facile per noi mollare un po' la presa dopo lo straordinario andamento, ma ci ha sempre tenuto sul pezzo, in modo da ottenere qualsiasi primato".

Per quanto riguarda il futuro, si vede ancora nel Sannio

"E' chiaro che i matrimoni si fanno in due. Ho ancora un anno di contratto e mi piacerebbe molto restare qui. Benevento è una città che mi piace. La tifoseria è importante, anche se in qualche partita mi sarei aspettato un numero di spettatori maggiore. La fascia di capitano? So cosa significa indossarla, l'ho avuta sul braccio per tanti anni. Sarebbe un onore, ma per il momento è di Maggio e non potrebbe essere altrimenti perché è un vero e proprio leader nello spogliatoio".

Il sogno, ovviamente, resta quello della serie A.

"Sin da bambino ho sognato di giocare in massima serie. Certo, ho maturato delle esperienze in Bundesliga, ma giocare in Italia sarebbe totalmente diverso e non vedo l'ora che arrivi questo momento, anche perché lo reputo un riscatto dopo quanto vissuto in Germania. Dovrò marcare Cristiano Ronaldo? Beh, se si avvicina rischia di farsi male. A parte gli scherzi troveremo il modo di fermare anche lui".

Caldirola prevede un futuro roseo per il Benevento..

"Vigorito è il nostro primo tifoso. Fa sentire sempre la sua vicinanza, qualche volta si è anche commosso mentre teneva un discorso. Non riesco a immaginare un altro presidente del genere. Non parlo tanto per farlo, ma posso dire con certezza che qui ci sono tutti i presupposti per fare bene anche in serie A. Il Benevento può seguire dei modelli importanti, come quello dell'Atalanta, ne ha tutte le potenzialità e spero che ciò accada perché Vigorito lo merita ampiamente".