Benevento capolista, i calciatori avversari: "Non si ferma più"

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Anche i giocatori dei club di Serie B, a margine dell’incontro con i vertici arbitrali, ai microfoni di Gazzetta dello Sport hanno parlato della capolista Benevento incoronandola come favoritissima nella corsa alla Serie A. “È forte e ben allenato, lo potrà seguire il Crotone o il Frosinone. - spiega Antonelli dell’Empoli – E speriamo anche noi”. “Il Benevento è imprendibile. - dichiara Luci del Livorno - Tra le altre vedo che s’è ripreso molto bene il Frosinone, ma anche l’Empoli è forte”. Stesso pensiero anche per De Agostini del Pordenone: “La classifica è chiara, non ci sono dubbi in vetta, mentre dietro le alternative sono parecchie. Io dico Perugia, Pescara, Frosinone e Crotone” e Vacca del Venezia: “Non lo prendono più, è di un altro livello. E dietro la squadra che lo seguirà in A secondo me potrebbe essere il Crotone”.

“Il Benevento è strepitoso, non si ferma più. - spiega invece Bari del Frosinone - E dietro fino a febbraio il gruppo resterà compatto”. Scherza invece Rosi del Perugia che faccendo l’occhiolino lancia la sfida: “Il Benevento? Lo riprendiamo noi”.