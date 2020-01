© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le prestazioni (sette reti e sei assist in 23 presenze) del fantasista Guilherme Costa Marques, meglio noto come Guilherme, con la maglia del Malatyaspor non sono passate inosservate agli occhi delle big della Super Lig turca Besiktas e Fenerbahçe. I due club infatti avrebbero avviato i primi contatti con il Benevento, proprietario del cartellino, per il classe ‘91 con l’obiettivo di avere subito il brasiliano. Ma il Malatyaspor, come riportano i media turchi, si starebbe opponendo non volendo privarsi di uno dei giocatori più positivi in questa stagione.