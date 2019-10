© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Su Instagram il portiere della Lokomotiv Mosca, Guilherme, ha così commentato il ko dei suoi di ieri sera a Torino contro la Juventus per 2-1 in Champions League. "Siamo stati una squadra, abbiamo messo in campo tutto, cercando di fare il possibile. Non perdete lo spirito, continueremo a combattere. Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato allo stadio, è stato incredibile, sembrava di giocare in casa".