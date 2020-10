ufficiale Goztepe, preso l'ex Benevento Guilherme

Nuova esperienza in Turchia per Guilherme (29). L'attaccante brasiliano, tra i protagonisti della prima volta del Benevento in serie A, si trasferisce al Goztepe dai portoghesi dell'Alvarenga in prestito biennale con opzione d'acquisto.