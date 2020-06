Benevento in Serie A, la Lazio: "Complimenti al club e al mister Filippo Inzaghi"

Non potevano certo mancare i complimenti della Lazio di Simone Inzaghi, che su Twitter si congratula per il ritorno in Serie A del Benevento: "Complimenti al Benevento ed a mister Filippo Inzaghi per la vittoria del campionato e la promozione in Serie A".