Benevento, Insigne al 90': "Abbiamo riscattato la gara col Pisa"

Roberto Insigne

© foto di PhotoViews

Al termine della gara tra Benevento e Cittadella, terminata 4-1 per i sanniti, è intervenuto ai microfoni di Dazn Roberto Insigne, autore del terzo gol: "E' stata una bellissima partita, ci siamo rifatti dopo Pisa. E' stata una bellissima risposta, ci credevamo. Avevamo un conto aperto col Cittadella, volevamo fare la nostra partita e ci siamo riusciti. Il mister mi dà tanto in setttimana, onestamente prendo a cuore i suoi consigli perché è stato un grande giocatore. Spero di fare meglio dell'anno scorso e ricambiare la fiducia del Presidente e del direttore. Intesa in avanti? Per la qualità che abbiamo giochiamo a memoria. Sono contento di far parte de l club e di festeggiare i suoi novant'anni la prossima settimana. Juve-Napoli? Spero che stasera vinca il Napoli e segni mio fratello".