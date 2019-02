Benevento, Insigne: "Se mi riescono cose buone è merito di tutti"

© foto di PhotoViews

A segno contro il Venezia, Roberto Insigne ha analizzato a Ottochannel il suo momento in campionato: "Quella di domenica è stata una partita complicata. Il Venezia ha chiuso bene gli spazi, mettendoci in difficoltà negli ultimi metri. Nel primo tempo non siamo partiti bene, ma nonostante tutto abbiamo creato numerose occasioni. La cosa più importante, comunque, è stata la conquista dei tre punti. Giocare come seconda punta mi piace molto perché mi permette di essere più libero. Il mister mi dice di scendere in campo e divertirmi, così mi esprimo senza pensieri e riesco a rendere al meglio. Voglio sottolineare che se mi riescono delle cose positive è sempre merito di tutta la squadra. La mia doppietta non sarebbe servita a nulla senza una buona fase difensiva. Ora che abbiamo trovato il giusto equilibrio mi diverto ancora di più. Mi trovo in una piazza che ho sempre desiderato per il pubblico e per la tranquillità che ci trasmette il presidente Vigorito: spero di starci ancora a lungo. Sono davvero felice di indossare la maglia giallorossa e di giocare in uno stadio pieno di gente, questo mi esalta. Rispetto allo scorso anno mi sento molto più maturo e responsabile: ringrazio mia moglie e mia figlia che giorno dopo giorno mi danno tante sicurezze e la forza di fare qualsiasi cosa".