Benevento, oggi contatto Foggia-Vagnati per sbloccare Schiattarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una lunga attesa dovrebbe essere oggi il giorno giusto per la fumata bianca legata all'approdo al Benevento di Pasquale Schiattarella. Secondo quanto riportato da Il Mattino in queste ore è previsto un contatto fra Pasquale Foggia e il suo collega della SPAL Davide Vagnati per il via libera.