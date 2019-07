Benevento, per la porta si pensa a Vicario

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Fresco di passaggio al Cagliari il portiere classe '96 Guglielmo Vicario, che ha lasciato il Venezia per trasferirsi in Sardegna. Proprio il Cagliari, però, vorrebbe nuovamente mandarlo in prestito in Serie B, e, stando a quanto riferito da gianlucadimarzio.com, Benevento sarebbe la destinazione ideale: il club è infatti alla ricerca di un portiere, e il suo profilo sarebbe quello voluto.