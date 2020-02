© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 21 toccherà alla capolista Benevento scendere in campo per ospitare il Benevento. Inzaghi schiera un 4-3-1-2 con Kragl e Sau alle spalle di Coda. Ventura risponde con un 3-5-2 con Gondo e Djuric in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Benevento (4-3-2-1): Montipò, Maggio, Letizia, Volta, Caldirola, Hetemaj, Viola, Schiattarella, Kragl, Sau, Coda. Allenatore: Filippo Inzaghi



Salernitana (3-5-2): Micai, Aya, Migliorini, Jaroszynski, Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine, Gondo, Djuric. Allenatore: Gian Piero Ventura