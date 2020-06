Benevento, si continua a lavorare a un colpo internazionale: Sturridge il nome nuovo

Il Benevento starebbe pensando a un grande colpo per rinforzare l'attacco dopo la promozione in Serie A. L'obiettivo, come rivela Ottopagine.it, è Daniel Sturridge, classe '89, attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto con i turchi del Trabzonspor a causa di una squalifica comminata dalla Federcalcio inglese, che scadrà fra pochi giorni, in violazione delle regole sulle scommesse. Un calciatore che vanta due Champions League in bacheca, vinte con le maglie di Chelsea e Liverpool, e che piace molto al tecnico Filippo Inzaghi che ha accolto con favore il suo nome nell'ultimo summit di mercato tenuto con la dirigenza sannita.