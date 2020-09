Boateng: "Potevo restare a Firenze, ma è difficile dire no a Galliani e Berlusconi"

vedi letture

Il neo acquisto del Monza Kevin Prince Boateng ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura – “la più grande della mia carriera” - e della scelta si sposare il progetto brianzolo: “Per tanti motivi potevo restare tranquillo a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e per questo ho scelto questo progetto e questa piazza. Voglio contribuire a raggiungere grandi traguardi. Con Galliani e Berlusconi ho un legame che va oltre il calcio, per cui sarebbe stato difficile dire no quando mi hanno chiamato. Non sono abituato a giocare in una squadra senza pressioni, però vedo molto ambizione e non vedo l’ora di iniziare. - continua Boateng come riporta Tuttomonza.it - Ruolo? Il mister mi vede come trequartista e io spero di giocare in quel ruolo, ma sono pronto a tutto e se volesse schierarmi da terzino, farei il terzino”.