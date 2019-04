© foto di Federico De Luca

Il patron del Carpi Stefano Bonacini nella giornata di ieri era presente in tribuna al Mapei per il derby fra Reggio Audace e Modena. Una presenza che non è passata inosservata visto che l'imprenditore è conteso proprio dai due club. Da tempo infatti si parla di un possibile ingresso alla guida dei gialloblù, ma anche della volontà dei granata di coinvolgerlo nella rinascita del calcio a Reggio.

Bonacini ha però smentito le voci come riportato dal Resto del Carlino: “L’unica società alla quale sono vicino in questo momento è il Carpi, non ho altro in mente. Sono venuto qui per vedere la partita con un amico”.