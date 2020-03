Boscaglia: "A Trapani momenti magici, ma penso alla mia Entella: voglio fare punti"

Dopo il ko casalingo contro il Crotone, l'Entella è pronta a scendere di nuovo in campo, per il match che vedrà i liguri impegnati sul campo del Trapani. In quella che, per mister Roberto Boscaglia, è una sfida da ex: "Siamo in tanti a essere i cosiddetti ex di turno, sarà una gara speciale per tutti, non possiamo dimenticare quello che abbiamo trascorso in Sicilia: sono stati momenti belli che teniamo dentro di noi. Se mi dite Trapani cosa mi viene in mente? Magia, perché è stata un'avventura magica per tutti, che ha portato la squadra dalla D alla B. Però penso a domani, sarà una gara complicata e difficile come tutte, giochiamo contro una squadra impelagata nella zona ostica della classifica ma dovremmo comunque cercare di portare a casa punti importanti per raggiungere il nostro obiettivo. La squadra nel complesso sta bene, abbiamo uomini a sufficienza per poter gestire queste partite, è un momento decisivo del campionato e conta solo fare punti: ma stiamo andando tutti nella stessa direzione".