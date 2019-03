© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Match interno contro il Foggia per il Brescia primo in classifica. Sulla gara contro i satanelli si è espresso il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini in conferenza stampa (fonte: bresciaingol.it): "Il lavoro durante la sosta? Sono molto contento di come ci siamo preparati, c’è la giusta elettricità, c’è voglia di ricominciare. Dobbiamo proseguire quello che avevamo interrotto. Insomma, la squadra è pronta. Il Foggia? Di fronte avremo una squadra con valori assoluti in fatto di esperienza, qualità ed organico. Ci siamo preparati bene, la squadra che andrà in campo al Rigamonti è quella più adatta per affrontare il Foggia. Viviani al posto dello squalificato Tonali? E’ un cambio che mi fa stare tranquillo. Il valore di Tonali è assoluto per la squadra, ma sono certo che Mattia farà la sua partita come quando è stato chiamato in causa. Per lui è l’occasione di mettere in evidenza il suo lavoro. E’ un ragazzo equilibrato che personalmente mi piace molto. Conosce le dinamiche di gioco e del ruolo e di conseguenza sono sereno".