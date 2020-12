Brescia, Dionigi ammette: "Non è stata una bella prova, l'Empoli ha meritato"

L'allenatore del Brescia, Davide Dionigi, ha parlato al termine del match perso contro l'Empoli. Ecco quanto segnala il sito ufficiale dei lombardi: "Onestamente non è stata una bella prova e l'Empoli ha meritato di vincere questa partita. Abbiamo provato ad aggredirli alti, ma questo non ha pagato. Il rigore loro non c'era, ma oggi bisogna dare merito ai toscani perché difficilmente l'avremmo recuperata. Non dobbiamo abbatterci, lavorare sodo e pensare alla prossima sfida con fiducia nonostante il tempo a disposizione per concentrarci su determinati concetti non sia tantissimo. Donnarumma poteva essere inserito prima? Penso che i cambi siano stati fatti al momento giusto e quando loro erano in fase calante. L'Empoli si è dimostrato superiore, ma noi dobbiamo andare avanti nel nostro percorso e guardare al futuro senza preoccupazione".