Brescia, i convocati di Corini: Donnarumma recupera, out Rodriguez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 19 i calciatori convocati da Eugenio Corini per la sfida contro il Crotone. In attacco recuperato Donnarumma, mentre restano fuori sia Torregrossa sia Rodriguez. Out inoltre Martella e Dessena. Tornano fra i convocati Semprini, Viviani, Dall’Oglio e Cortesi. Questa la lista completa:

Portieri: Alfonso, Andrenacci

Difensori: Sabelli, Gastaldello, Cistana, Romagnoli, Lancini, Semprini

Centrocampisti: Bisoli, Dall’Oglio, Tonali, Viviani, Martinelli, Ndoj, Spalek, Tremolada

Attaccanti: Cortesi, Donnarumma, Morosini