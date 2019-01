© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un attaccante e un centrocampista. Queste le priorità del Brescia nel mercato di gennaio. In avanti il sogno è rappresentato da Marcello Trotta del Sassuolo, calciatore seguito anche da Frosinone, Udinese ed Empoli in Serie A e dal Benevento in Serie B, un giocatore che piace moltissimo al tecnico Eugenio Corini. La concorrenza e il costo dell’operazione potrebbero però rappresentare ostacoli difficili da superare e allora ecco le alternative rappresentate da Alessandro Rossi della Lazio, che piace anche al Pescara, e Alessio Da Cruz del Parma. In mezzo al campo l’obiettivo numero uno è l’esperto Daniele Dessena del Cagliari, seguito da Alessandro Deiola, al Parma ma di proprietà dei sardi. Nelle ultime ore però stanno salendo anche le quotazioni di Perparim Hetemaj del ChievoVerona, si tratterebbe di un ritorno. Un innesto potrebbe essere fatto anche in difesa dove l’obiettivo sarebbe Nicolas Spolli in uscita dal Genoa