Brescia, Labojko: "Apprezzo Pirlo e Tonali. Questa è una grande opportunità"

Il neo acquisto del Brescia Jakub Labojko ha parlato sul sito ufficiale del club della sua nuova avventura: “Sono arrivato in un grande club con una storia unica, sono orgoglioso di aver intrapreso questa avventura e di vestire la maglia biancoazzurra perché ritengo che per me sia una chance importante. Il campionato di Serie B è molto competitivo e spero di dare una mano alla Società a raggiungere gli obiettivi. Se facciamo bene col gruppo poi sarà possibile anche conseguire soddisfazioni personali. - continua il centrocampista – In questi giorni ho parlato con Dziczek e mi ha descritto molto bene il contesto in cui sarei arrivato. Sono molto convinto di questa scelta e posso solo dire grazie alla società per aver creduto in me. Ruolo? Amo stare al centro del gioco. Ho sempre apprezzato molto il modo di giocare di Pirlo per classe ed eleganza e anche Tonali mi ha piacevolmente sorpreso negli ultimi anni. Ora, però, sono focalizzato su presente e futuro e darò il massimo per il Brescia".