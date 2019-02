Brescia, le prossime quattro gare sono un croceviA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Crotone, Padova, Cittadella e Cosenza. Queste solo le prossime quattro gare, da giocare in due settimane, che rappresentano un vero e proprio crocevia per la Serie A del Brescia. Un tour de force per gli uomini di Corini prima di uno stop di quasi 20 giorni, fra turno di riposo e sosta del campionato, che potrebbe risultare decisivo per la corsa promozione delle Rondinelle come riporta Il Giornale di Brescia.