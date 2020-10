Brescia-Lecce, Corini sul suo passato: "Con le Rondinelle avrei voluto in A fino in fondo"

Chiusa l'esperienza al Brescia, per Eugenio Corini si sono aperte le porte del Lecce. Che domani giocherà proprio al "Rigamonti", contro la formazione lombarda.

E del suo passato, il tecnico dei salentini ne ha parlato in conferenza stampa: "Tornare a Brescia è emozionante, sono nato li e ho giocato li, dalle giovanili alla prima squadra, e ho persino allenato là: è un legame che non si spezzerà mai, abbiamo fatto tante cose belle laggiù e non si possono dimenticare. Abbiamo creato quello che secondo me vuol dire essere squadra. Mi sarebbe piaciuto provarci in Serie A fino in fondo".