Brescia, Lopez: "Bisogna trovare la continuità nelle prestazioni. Donnarumma? Gran partita"

"La partita di domani credo sia importante per trovare continuità nelle prestazioni". Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Chievo di domani sera. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato venerdì, c'è stato il tempo di recuperare. Stanno quasi tutti bene, ragioneremo sempre partita dopo partita.

La continuità dei risultati passa dalla conferma di uomini chiave?

"No, passa dalla squadra".

Le fasce saranno la chiave principale nella sfida di domani?

"Sarà una partita in cui i terzini avranno a che fare con i due esterni del Chievo, la loro forza è proprio sulle corsie esterne".

L'entusiasmo dopo la vittoria può essere un fattore?

"Dobbiamo cercare spesso queste situazioni, quando vengono i risultati hai più entusiasmo. Bisogna anche stare attenti, tutto quello che si è fatto prima bisogna continuare a farlo, ma non deve mancare la concentrazione. Dobbiamo sempre sfruttare il lavoro, per poi ritrovare il tutto anche negli allenamenti".

La squadra ha dato tutto col Lecce: teme un rilassamento?

"Era una partita importante, perché il Lecce è una squadra forte. Bisogna trovare la giusta forza mentale: a volte può mancare con gli impegni ravvicinati, ma l'importante è avere una mentalità da protagonista. Non solo in casa, ma anche in trasferta".

Dessena?

"È un giocatore che sta bene fisicamente, può fare bene entrambe le fasi. Dà molto ordine a centrocampo, ci affideremo molto a lui: può dare ancora di più".

Donnarumma?

"Ha fatto una grande partita, ha fatto movimenti da punta e ha fatto l'assist. Ha lavorato bene, avrà opportunità anche di segnare".