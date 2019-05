Brescia, per la corsia destra spunta Donati

© foto di Federico De Luca

Il Brescia nella prossima stagione potrebbe riportare in Italia un calciatore che ormai da sei anni milita in Bundesliga. Si tratta del terzino destro Giulio Donati, classe ‘90, attualmente in forza al Mainz dove ha però trovato poco spazio. Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport sarebbe l’ex Inter uno dei nomi caldi per rinforzare la rosa in vista della prossima Serie A.