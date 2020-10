Brescia, un mercato sottotono. Ma i pezzi da 90 sono (quasi) tutti rimasti

vedi letture

Non un mercato scintillante quello del Brescia, che si appresta già a cambiare guida tecnica - Lopez per Delneri - dopo l'avvio deludente. L'unica cessione di peso è stata infatti quella di Tonali al Milan, mentre alla fine Cellino è riuscito a trattenere tutti gli altri pezzi da 90: Joronen fra i pali, Sabelli e Martella in difesa, Spalek a centrocampo e sopratutto Donnarumma e Torregrossa in attacco. Sono poi arrivati tre giocatori poco conosciuti dall'estero come Labojko e Van de Looi in mezzo al campo e Fridjonsson in avanti.

Il colpo: Antonio Ragusa è l'acquisto di maggior peso dell'estate. Uno specialista in promozioni, l'ultima conquistata con la maglia dello Spezia, che può giocare in più ruoli offensivi e adattarsi così a un maggior numero di moduli.

La formazione: Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Bisoli, JAGIELLO, Torregrossa, LABOJKO, RAGUSA; Donnarumma. Allenatore: Delneri (nuovo)

Acquisti: Jakub Labojko (Slask Wroclaw), Matic Kotnik (Panionios), Tom van de Looi (Gronigen), Antonino Ragusa (Hellas Verona), Filip Jagiello (Genoa), Holmbert Fridjonsson (Aalesund), Matteo Cortesi (Giana Erminio)

Cessioni: Sandro Tonali (Milan), Enrico Alfonso (Cremonese), Leonardo Morosini (Virtus Entella), Mattia Viviani (ChievoVerona), Daniele Gastaldello (ritirato)