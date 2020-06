Bruno sull'Ascoli: "Mercoledì ho visto una squadra presuntuosa, serve più umiltà da parte di tutti"

Dura critica di Salvatore Bruno all'Ascoli. L'ex attaccante bianconero ha parlato ai taccuini del Corriere Adriatico della formazione marchigiana: "Era uno scontro diretto ma ho visto una squadra presuntuosa. Non si può attaccare in otto e non riuscire a difendere. Adesso serve andare avanti e lottare con il cuore. L’idea che mi sono fatto? Che servirebbe un po’ più di umiltà da parte di tutti, dal tecnico per finire agli altri: solo così se ne potrebbe uscire fuori. Non è che la Cremonese abbia fatto granché, ma sono stati più squadra. Adesso serve rimboccarsi le maniche e pensare solo a conquistare l'obiettivo che non deve sfoggiare. Mancano dieci partite e sono tutte finali che si vincono uniti e concentrati. In campo serve gente che lotta e che ha esperienza".