© foto di Federico De Luca

Dopo la certificazione della retrocessione in Serie C per il Carpi il futuro è, al momento, un'incognita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, infatti, il patron Stefano Bonacini comunicherà le proprie decisioni circa il proseguimento della sua avventura al Cabassi solo dopo l'ultima gara di campionato contro il Venezia. All'orizzionte c'è la forte sensazione che il numero uno emiliano passi la mano, soprattutto dopo le voci che lo volevano interessato ad altri club (Modena e Reggiana su tutte).

Per il Carpi, invece, potrebbe prendere quota la pista che porta a Claudio Lazzaretti, carpigiano doc e proprietario della Correggesse fresca di promozione in Serie D.