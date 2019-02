Carpi, Cissè: "Via dall'Hellas per giocare. Qui c'è tutto per salvarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo attaccante del Carpi Karamoko Cissè si è presentato oggi alla stampa parlando in conferenza stampa partendo dalla trattativa che lo ha portato in Emilia: “Avevo manifestato al Verona la mia volontà di andare a giocare visto che avevo trovato poco spazio nella prima metà della stagione e il Carpi è stata la società che mi ha voluto più di tutte. Ho trovato un ambiente molto carico e molto voglioso nonostante la situazione di classifica non sia delle migliori. C’è tanta voglia in tutti di ribaltare la situazione, lo staff è sul pezzo, si lavora molto e credo che lavorando in questo modo ne verremo fuori. Tatticamente ho sempre fatto la punta centrale tranne negli ultimi due tra anni che ho giocato attaccante esterno. Credo di potermi esprimere al meglio da punta centrale, dove mi sta provando il mister. - continua Cissè come si legge sul sito del club biancorosso - Le ultime due partite con il Brescia primo della classifica e il Verona hanno comunque dimostrato che la squadra c’è e vuole salvarsi. Adesso dobbiamo fare i punti sia in casa che fuori perché se ci vogliamo salvare dobbiamo far punti anche in trasferta ma è normale che in casa con l’aiuto del nostro pubblico dobbiamo fare meglio. I pochi gol finora di noi attaccanti? È vero, sono numeri oggettivi. Dobbiamo migliorare, ma se col nostro lavoro facciamo segnare un compagno e arrivano i punti va bene lo stesso. Conta segnare un gol in più degli avversari ed è normale che gli attaccanti siano i più predisposti, ma è importante il risultato della squadra”.