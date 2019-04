© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Concas, giocatore del Carpi, ha commentato così il primo tempo del match contro il Padova (1-1) in diretta su DAZN: "Sono molto contento per il gol. Oggi è una partita da dentro o fuori, l'abbiamo rimessa in piedi e dobbiamo portare a casa i tre punti. Se non vinciamo si retrocede".